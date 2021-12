Arte: Rosselli dona scultura a ambasciata Italia a Lima

(ANSA) - LIMA, 08 DIC - In occasione della 17/a giornata dell'arte italiana contemporanea in Perù, lo scultore aretino Stefano Rosselli ha donato all'ambasciata d'Italia a Lima un'importante scultura costituita da un trittico in resina e fibra di vetro che rappresenta, con forme e volumi innovativi, il tricolore italiano.

L'opera, si precisa in un comunicato, resterà esposta permanentemente nella sala riunioni della rappresentanza diplomatica.

La donazione è avvenuta in presenza dell'ambasciatore d'Italia in Perù, Giancarlo Maria Curcio, e dello stesso scultore, che attualmente risiede a Rimini dove lavora.

"Il tricolore donato - sottolinea la nota - è un esempio dell'innovativa tecnica sviluppata dall'artista, noto per le sue esposizioni in Italia (sue opere sono esposte a Montecitorio e al Museo di Caprese Michelangelo) e all'estero (nella sede del Parlamento europeo di Strasburgo, e negli aeroporti di San Pietroburgo, in Russia, e Minsk, in Bielorussia).

Roselli si è formato presso l'Accademia delle Belle Arti di Bologna e da 35 anni svolge un lavoro artistico dalla scultura e dal design in dialogo con la tecnologia e i materiali contemporanei. Ha realizzato diverse esposizioni individuali e collettive a Roma, Bologna, Rimini, Mosca, New York, Tokyo, Bruxelles e San Pietroburgo.

A Lima l'artista sarà coinvolto in attività culturali, artistiche e di formazione organizzate d'intesa con l'Istituto italiano di Cultura di Lima. Fra queste, la conferenza 'La scultura come linguaggio espressivo nella civiltà contemporanea", nell'ambito della 17/a 'Giornata del contemporaneo', promossa dall'Associazione dei Musei di arte contemporanea italiani (Amaci), con la collaborazione della Direzione generale per la Promozione del Sistema Paese della Farnesina.

Inoltre, si è infine appreso, Roselli terrà una serie di laboratori nei locali dell'Istituto Italiano di cultura, nei quali condividerà la sua tecnica con artisti e studenti locali.

