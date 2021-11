Libano: generale Del Col a New York incontra Guterres

(ANSAMed) - BEIRUT, 30 NOV - Il generale italiano Stefano Del Col, comandante e capo missione del contingente Onu (Unifil) schierato nel sud del Libano a ridosso della Linea Blu con Israele, ha incontrato nelle ultime ore a New York il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres e la coordinatrice speciale per il Libano Johanna Wronecka.

In un comunicato di Unifil, si riferisce che Del Col, Guterres e Wronecka hanno discusso della situazione in Libano, in particolare delle problematiche relative alla demarcazione della Linea Blu e alle trattative in corso, mediate dagli Stati Uniti, tra Israele e Libano per la demarcazione della frontiera marittima tra i due Paesi.

Quest'ultima questione è strettamente legata alla spartizione delle acque territoriali per l'esplorazione di siti energetici al largo delle coste libanesi e israeliane.

Del Col, in carica dal 2018 e il cui mandato è in scadenza a fine anno, ha in programma a New York di incontrare altri rappresentanti dell'Onu e di Paesi coinvolti in Medio Oriente.

Del Col incontrerà anche il rappresentante permanente dell'Italia all'Onu, l'ambasciatore Maurizio Massari. (ANSAMed).