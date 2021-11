A Baku chef Heinz Beck ambasciatore della cucina italiana

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - La "Settimana della Cucina Italiana nel Mondo" a Baku si colora di tre stelle Michelin. Sarà infatti lo Chef Heinz Beck, a rappresentare la sapienza italiana nell'arte culinaria in Azerbaijan. Cucina salutare, valorizzazione dei territori di produzione, innovazione e biodiversità sono gli elementi attorno ai quali è stato costruito il fitto programma promosso dall'Ambasciata d'Italia, in collaborazione con la sede ICE di Baku.

Tre serate sono state organizzate presso il Four Seasons Hotel Baku, dedicate alla valorizzazione delle produzioni enogastronomiche italiane, in un percorso volto ad esaltare la qualità ed i benefici della dieta mediterranea.

In collaborazione con l'Associazione Culinaria dell'Azerbaigian, lo Chef Beck sarà, inoltre, protagonista in un programma televisivo di una master class di incontro e confronto con un rinomato chef locale, sui temi di sostenibilità alimentare ed autenticità dei prodotti, così come sulla preparazione di piatti di tradizione nazionale. Per tutta la settimana ristoranti e chef italiani che operano a Baku, offriranno menù dedicati, rappresentativi di molte specialità regionali italiane, attraverso i quali valorizzare le nostre produzioni gastronomiche, con particolare attenzione ai percorsi turistici ad esse collegati.

In chiusura degli eventi, si terrà un workshop presso la Scuola internazionale "Culinary Arts Center of Azerbaijan (CÀSÀ)" dove oltre quaranta chef locali riceveranno una lezione magistrale dello Chef Beck, trasmessa contestualmente in streaming per studenti e professori degli Istituti per il Turismo ed Alberghiero di Baku. (ANSA).