A Niamey si celebra la settimana della cucina italiana

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - In occasione della settimana della cucina italiana nel mondo, organizzata ogni anno dalla rete diplomatico-consolare del Ministero degli affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana, l'Ambasciata d'Italia a Niamey ospita la prima edizione di Master Chef Niger, dedicato agli allievi della scuola di formazione professionale in ristorazione e servizi alberghieri AACCES. Gli studenti, dopo aver ricevuto una formazione specifica da parte dello Chef Marco Ferrari arrivato per l'occasione dall'Italia, presenteranno i loro piatti a una giuria presieduta dal Ministro della Cultura, del Turismo e dell'Artigianato, SEM Mohamed Hamid. Tra gli altri membri della giuria, l'Ambasciatrice d'Italia a Niamey, Emilia Gatto, la direttrice della scuola AACCES, Stephanie Cahn, M. Alphadi e la Chef Hadiza Pianeti, proprietaria del celebre ristorante le Sloughi.

"La formazione dei giovani e delle giovani è la chiave di volta per lo sviluppo economico del Paese - ha affermato l'ambasciatrice - Con questa iniziativa, l'Italia sostiene la formazione professionale a tutto tondo, per permettere ai giovani nigerini di costruire il proprio futuro. La cucina genuina e con prodotti di qualità fa parte dell'identità culturale di un popolo ed è un volano di crescita per lo sviluppo di un territorio. A questo tema dedichiamo anche la conferenza che si terrà il 26 novembre alle ore 11.30 presso l'Università Abdou Moumouni di Niamey, del prof. Lorenzo Kihlgren Grandi sul tema 'Il marketing territoriale per la gastronomia : strategie e pratiche delle città italiane'" .

Chef Marco Ferrari, arrivato da Roma per la settimana della cucina italiana, ha iniziato il suo percorso professionale nel 1998 e nel corso degli anni ha collaborato con numerosi chef, tra cui Monica Bianchessi "La cucina è una materia fatta di tante materie che non si finisce mai di studiare, sperimentare e creare", spiega.

La Cucina Italiana affonda le sue radici in alimenti semplici e genuini e dal 21 al 28 novembre l'Epicerie du Levant dedicherà un corner ai prodotti italiani d'eccellenza. "Quando si sceglie un prodotto Made in Italy bisogna evitare l'Italian sounding, spesso diffuso anche a queste latitudini, e controllare l'etichetta per essere sicuri di cosa si acquista" ha ricordato l'Ambasciatrice Gatto. (ANSA).