Palestinesi sfollati cominciano a tornare al nord

I palestinesi sfollati hanno iniziato a tornare nella Striscia di Gaza settentrionale questa mattina, dopo i nuovi accordi con Israele. Lo ha riferito all'Afp un funzionario del ministero dell'Interno di Hamas. "I palestinesi sfollati hanno cominciato ad affluire lungo la strada Al Rashid attraverso la parte occidentale del checkpoint di Netzarim verso la città di Gaza e la parte settentrionale" della Striscia di Gaza, ha affermato il funzionario.

Hamas afferma che il ritorno dei gazawi alle loro case è una vittoria contro i "piani di sfollamento". "Il ritorno degli sfollati è una vittoria per il nostro popolo e segnala il fallimento e la sconfitta dei piani di occupazione e sfollamento", ha affermato Hamas mentre migliaia di cittadini di Gaza si riversavano verso nord dopo che Israele ha smesso di bloccare il loro passaggio. L'alleato di Hamas, la Jihad islamica, l'ha definita una "risposta a tutti coloro che sognano di sfollare il nostro popolo".

Ben Gvir, 'ritorno palestinesi a Gaza umiliante, resa totale'

Le immagini che emergono da Gaza di decine di migliaia di palestinesi che tornano nella parte settentrionale della Striscia attraverso il corridoio Netzarim sono "un'altra parte umiliante" dell'"incosciente" accordo di cessate il fuoco-rilascio degli ostaggi, afferma il leader israeliano di ultradestra Itamar Ben Gvir, riferisce Times of Israel. "Non è questa la 'vittoria totale', è questa la resa totale", scrive su X. Il politico di estrema destra, che si è dimesso dal governo in opposizione all'accordo sugli ostaggi, afferma che "gli eroici soldati dell'Idf non hanno combattuto e dato la vita nella Striscia" solo perché i palestinesi tornassero a nord. "Dobbiamo tornare in guerra e distruggere!" dichiara.

