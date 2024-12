Anadolu, 'almeno 50 morti in un raid vicino all'ospedale di Gaza'

Quasi 50 palestinesi sono stati uccisi giovedì in un attacco aereo israeliano su un edificio di fronte alla sede centrale dell'ospedale Kamal Adwan, nel nord della Striscia di Gaza, tra cui tre membri del personale medico e operatori, secondo quanto scrive l'agenzia turca Anadolu, ripresa anche dall'emittente qatarina Al Jazeera, che a sua volta parla di 5 membri del personale medico uccisi.

"Ci sono circa 50 martiri, tra cui 3 membri del nostro personale medico, sotto le macerie di un edificio di fronte all'ospedale Kamal Adwan", ha affermato iHussam Abu Safia, direttore dell'ospedale, citato da Anadolu.

"Abu Safia ha affermato che il personale medico e gli addetti ospedalieri erano presenti nell'edificio, dove risiedevano con le famiglie. Il direttore ha identificato i membri del personale uccisi come Ahmed Samour, un pediatra, Israa, un tecnico di laboratorio, e Fares, un tecnico di manutenzione dell'ospedale", scrive Anadolu. Israele ha lanciato un'offensiva di terra su larga scala nel nord di Gaza il 5 ottobre per impedire presumibilmente al gruppo palestinese Hamas di riorganizzarsi. I palestinesi, tuttavia, accusano Israele di cercare di occupare l'area e di sfollare con la forza i suoi residenti, ricorda ancora l'agenzia turca.

Almeno 75 pazienti sono stati sgomberati dall'ospedale palestinese Kamal Adwan di Beit Lahia, nel nord della Striscia di Gaza, e si sono radunati nel cortile in attesa di allontanarsi, dopo l'ordine di sgombero 'entro 15 minuti' impartito dall'esercito israeliano, che intende compiervi un'operazione militare: lo scrive il sito dell'emittente qatarina Al Jazeera, che in precedenza, insieme all'agenzia turca Anadolu, aveva dato la notizia di circa 50 morti, fra cui 3 membri dello staff medico ospedaliero, in un raid aereo israeliano su un edificio di fronte all'ospedale.

I ribelli yemeniti Houthi hanno rivendicato un attacco missilistico contro l'aeroporto di Tel Aviv, secondo un comunicato ufficiale diffuso oggi Al momento, non ci sono informazioni confermate su eventuali danni o vittime causati dall'attacco. Le autorità israeliane non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sull'incidente.

A Herzliya, città costiera israeliana, una donna di circa 80 anni, gravemente ferita in un attacco terroristico a coltellate, è deceduta, come annunciato dall'Ichilov Medical Center di Tel Aviv. Lo scrive il Times of Israel. L'ospedale ha riferito che la donna è stata accoltellata più volte e il decesso è stato dichiarato al suo arrivo presso la struttura ospedaliera di Tel Aviv. L'aggressore è stato colpito con armi da fuoco dalle guardie di sicurezza ed è stato successivamente arrestato dalla polizia.





Unicef, a Gaza 11 bambini uccisi e 4 neonati morti per ipotermia

"Negli ultimi giorni dell'anno, non sembra esserci fine alle minacce mortali per i bambini di Gaza. Negli ultimi tre giorni, secondo le notizie, almeno undici bambini sono stati uccisi in attacchi. Ora stiamo assistendo anche alla morte di bambini a causa del freddo e della mancanza di un riparo adeguato. Secondo il ministero della Sanità palestinese, negli ultimi giorni quattro tra neonati e infanti sono morti per ipotermia. Queste morti evitabili mettono a nudo le condizioni disperate e in via di peggioramento in cui versano le famiglie e i bambini di Gaza". Lo afferma, in una nota, il direttore regionale dell'Unicef per il Medio Oriente e il Nord Africa Edouard Beigbeder. I team dell'Unicef sul campo, spiega, "continuano a lavorare instancabilmente, distribuendo ai bambini indumenti invernali, coperte e forniture di emergenza. Ma la capacità delle agenzie umanitarie di consegnare aiuti salvavita nella misura necessaria rimane fortemente limitata". "L'accesso umanitario sicuro e senza restrizioni alla Striscia di Gaza e al suo interno, per raggiungere le popolazioni colpite ovunque si trovino, anche nel nord, - sottolinea - è fondamentale. Tutti i valichi di accesso devono essere aperti, anche per quanto riguarda il carburante e i materiali necessari per far funzionare e riabilitare le infrastrutture essenziali e le forniture commerciali. Deve essere garantita una circolazione sicura per gli operatori umanitari e le forniture attraverso la Striscia di Gaza, per raggiungere in sicurezza le comunità che ne hanno un disperato bisogno. Mentre ci avviciniamo a un nuovo anno, i bambini hanno il diritto a un futuro libero dalla paura e pieno di promesse. Questo inizia - conclude - con un cessate il fuoco immediato e duraturo a Gaza, con il rilascio di tutti gli ostaggi e con un rinnovato impegno a lavorare insieme per affrontare i bisogni urgenti dei bambini e delle loro famiglie."

