Idf: 'Applicheremo il cessate il fuoco in modo aggressivo' 

L'Esercito israeliano (Idf) farà rispettare e applicherà "in modo aggressivo" l'accordo di cessate il fuoco in Libano: lo ha detto il comandante del gruppo settentrionale, generale Ori Gordin, come riporta l'Idf su Telegram. "Due notti fa, i vertici politici hanno concluso un accordo per un cessate il fuoco con lo Stato del Libano. Il nostro ruolo è ora quello di renderlo possibile e di farlo rispettare. Lo applicheremo in modo aggressivo e, alle condizioni da noi stabilite, questo è ciò che attueremo - ha affermato Gordin -. Pertanto, non intendiamo permettere a Hezbollah di tornare in queste aree. Abbiamo intenzione di liberare l'intera area dalle capacità di Hezbollah e certamente dalle sue armi, questa è la nostra missione". "Se faranno un errore, sarà un errore grave - ha aggiunto -. Siamo pronti a tornare all'attacco e a tornare a combattere. Questo cambio, nella mentalità dei soldati e dei comandanti, deve essere sempre pronto. Sì, ora siamo in modalità di esecuzione, ma possiamo chiaramente, in pochissimo tempo, dare l'ordine opposto e avanzare di nuovo".

L'esercito israeliano ha ferito due persone nel sud del Libano nella cittadina di Bint Jbeil aprendo il fuoco contro civili che tentano di tornare alle loro case. Lo riferiscono media di Beirut, secondo cui gli spari hanno preso di mira un gruppo di civili radunati nei pressi dell'ospedale della città, devastata dai raid israeliani, nel quartiere di Saff al Hawa.

Due cittadini libanesi sono stati presi in ostaggio dall'esercito d'occupazione israeliano nel sud del Libano mentre partecipavano a un funerale nella cittadina meridionale di Khiam. Lo riferiscono media libanesi secondo cui l'esercito di Israele, che si trova ancora dispiegato nelle vicinanze del centro abitato di Khiam, ha aperto il fuoco sul corteo funebre e ha poi prelevato i due fratelli Abbas e Ali Tanukhi mentre celebravano il funerale dello zio ucciso nei bombardamenti israeliani.

