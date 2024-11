Hamas, '14 morti in due attacchi israeliani a Gaza' 

La protezione civile della Striscia di Gaza gestita da Hamas ha annunciato oggi la morte di 14 persone, uccise tra la notte scorsa e questa mattina in due attacchi israeliani: uno "contro una scuola" e l'altro contro un campo di "tende per sfollati". In precedenza, l'esercito israeliano aveva annunciato di aver colpito nelle ultime 24 ore "oltre 50 obiettivi terroristici in Libano e nella Striscia di Gaza", senza fornire ulteriori dettagli.

L'esercito israeliano (Idf) ha rilevato nello spazio aereo del Paese questa mattina cinque razzi provenienti dal Libano, dopo che le sirene d'allarme sono risuonate tra le 9:26 e le 9:27 (le 8:26 e le 8:27 in Italia) nelle zone dell'Alta Galilea e HaMifratz: lo ha reso noto l'Idf. "Alcuni razzi sono stati intercettati e altri sono caduti in aree aperte", si legge in un comunicato pubblicato su Telegram.

L'Aeronautica militare israeliana ha colpito la notte scorsa "centri di comando e un sito di produzione di armi, oltre ad altre infrastrutture terroristiche appartenenti all'organizzazione terroristica Hezbollah, nell'area di Dahieh, una roccaforte terroristica chiave di Hezbollah a Beirut": lo rende noto l'esercito su Telegram.





