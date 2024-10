Medio Oriente, Israele colpisce una moschea a Gaza, 21 morti. 25 Raid su Beirut

07:02

Un raid israeliano su una moschea nel centro della Striscia di Gaza ha provocato almeno 21 morti e 'un gran numero di feriti', annuncia la Protezione Civile di Hama, mentre la tv di Hezbollah afferma che i caccia israeliani hanno lanciato nella notte più di 25 raid nella parte meridionale di Beirut. L'esercito israeliano conferma 'raid mirati' contro depositi di armi e infrastrutture terroristiche di Hezbollah nell'area di Beirut. Sale intanto l'attesa per l'attacco di Israele all'Iran, che potrebbe essere ormai 'imminente', dicono funzionari Usa a Ynet. Netanyahu: 'Risponderemo all'Iran, ne abbiamo il diritto. Ha lanciato centinaia di missili, è dietro a tutte le minacce'. Atteso a Tel Aviv il comandante del Centcom - il comando militare centrale Usa -, gen. Michael Kurilla, che dovrà coordinarsi con l'Idf. Ed è giallo sulla sorte del capo dei Pasdaran. Secondo Channel 12, il generale Ismail Kaani potrebbe essere stato colpito dal bombardamento nel sud di Beirut il cui obiettivo erano anche il successore di Nasrallah, Safieddine, e il capo degli 007 Zima. E anche Yahya Sinwar "è vivo" ma non nutre grandi speranze sul suo futuro a un anno dalle stragi compiute dai suoi uomini in Israele.