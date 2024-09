Medio Oriente, Hamas: ai negoziati su Gaza non porremo nuove richieste o veti

"La nostra delegazione negoziale, guidata da Khalil Al-Hayya, si è incontrata oggi a Doha con il primo ministro del Qatar e il capo dell'intelligence egiziana. Affermiamo la continua positività e flessibilità del movimento per raggiungere un accordo di cessate il fuoco e il ritiro dell'esercito dall'intera Striscia di Gaza. Confermiamo che non presenteremo nuove richieste e non rifiuteremo alcuna nuova condizione sull'accordo da parte di nessuna delle parti". Lo ha affermato Hamas in una nota citata da Al Jazeera.

Joe Biden ha affermato che "la violenza in Cisgiordania dura da troppo tempo. Coloni israeliani estremisti e violenti stanno sradicando i palestinesi dalle loro case. I terroristi palestinesi inviano autobombe per uccidere i civili". "Continuerò a sostenere politiche che ritengano tutti gli estremisti, israeliani e palestinesi, responsabili di aver ostacolato la pace". Biden, come riporta Haarez, chiede che Israele faccia di più per garantire che incidenti come la sparatoria nella quale è rimasta uccisa l'attivista americana "non si ripetano mai più", definendo la sua morte "totalmente inaccettabile".

Due soldati israeliani sono morti e quattro sono rimasti gravemente feriti nello schianto di un elicottero avvenuto nella notte nella città di Rafah, nella parte meridionale di Gaza. L'incidente è avvenuto durante un'operazione per evacuare un soldato ferito dell'Idf. Lo riporta Haarez. Altri quattro soldati hanno riportato ferite da moderate a lievi.

Sono nove, secondo fonti mediche palestinesi, i civili uccisi, per lo più bambini e donne, e molti altri sono rimasti feriti in un raid aereo israeliano che ha preso di mira la scuola al-Jaouni, nel campo profughi di Nuseirat, al centro della Striscia di Gaza. Lo riporta l'agenzia palestinese Wafa. Ieri, sempre secondo Wafa, più di 100 civili sono stati uccisi e altri 150 sono rimasti feriti in un bombardamento di razzi israeliani diretto contro i civili sfollati nella scuola di Al-Rabeen, nel quartiere di al-Daraj, nella parte orientale di Gaza City.

Il ministero della Sanità di Gaza, gestito da Hamas, ha dichiarato che almeno 41.084 persone sono state uccise nella guerra tra Israele e i militanti palestinesi, giunta al 12° mese. Il bilancio comprende 64 morti nelle ultime 24 ore, secondo il ministero che afferma che 95.029 persone sono state ferite nella Striscia di Gaza dall'inizio della guerra, quando i militanti di Hamas hanno attaccato Israele il 7 ottobre.

