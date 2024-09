Biden, la violenza in Cisgiordania dura da troppo tempo

Joe Biden ha affermato che "la violenza in Cisgiordania dura da troppo tempo. Coloni israeliani estremisti e violenti stanno sradicando i palestinesi dalle loro case. I terroristi palestinesi inviano autobombe per uccidere i civili". "Continuerò a sostenere politiche che ritengano tutti gli estremisti, israeliani e palestinesi, responsabili di aver ostacolato la pace". Biden, come riporta Haarez, chiede che Israele faccia di più per garantire che incidenti come la sparatoria nella quale è rimasta uccisa l'attivista americana "non si ripetano mai più", definendo la sua morte "totalmente inaccettabile".

Due soldati israeliani sono morti e quattro sono rimasti gravemente feriti nello schianto di un elicottero avvenuto nella notte nella città di Rafah, nella parte meridionale di Gaza. L'incidente è avvenuto durante un'operazione per evacuare un soldato ferito dell'Idf. Lo riporta Haarez. Altri quattro soldati hanno riportato ferite da moderate a lievi.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA