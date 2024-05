Tunisia, sindacato giornalisti denuncia pressione su settore

Il sindacato dei giornalisti tunisini (Snjt) ha denunciato la tendenza del sistema giudiziario tunisino a incriminare la libertà di espressione online e a perseguire giornalisti e conduttori dei media per contenuti critici sulle politiche pubbliche Il sindacato mette in dubbio in una nota la mancata applicazione del decreto 115 nel trattamento dei casi legati alla radiodiffusione e alla libertà di espressione, criticando a questo proposito "una politica penale che mira a limitare la libertà di espressione".

Secondo la stessa fonte, il trattamento giudiziario dei casi legati alla libertà di espressione genera un clima di tensione che consolida un discorso unilaterale che ostacola la pluralità e l'indipendenza dei media e colpisce anche i principi costituzionali che sanciscono i diritti e le libertà.

Nel comunicato, l'Snjt ha espresso solidarietà ai giornalisti Bourhène Bssaies e Mourad Zghidi, condannati recentemente a un anno di reclusione ciascuno ai sensi dell'articolo 24 del decreto anti fake news, esprimendo la disponibilità a intraprendere tutte le azioni legali per difendere la libertà di stampa e la libertà di espressione, denunciando "leggi e normative antidemocratiche e incostituzionali come il decreto 54".



