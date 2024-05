Onu conferma all'ANSA: 'Attaccato un veicolo a Rafah, un morto'

L'Onu ha confermato all'ANSA l'attacco ad un veicolo delle Nazioni Unite vicino al valico di Rafah e che una persona è stata uccisa. Ci sarebbe un'altra persona gravemente ferita, secondo il quotidiano Haaretz.

Il segretario generale Onu, Antonio Guterres, 'condanna tutti gli attacchi contro il personale delle Nazioni Unite e chiede un'indagine approfondita' sull'attacco al veicolo dell'organizzazione vicino al valico di Rafah. La vittima era un membro dello staff del dipartimento di Sicurezza e Protezione dell'Onu (Dss), e anche il ferito e' membro dello stesso dipartimento. 'Con il conflitto a Gaza che continua a mietere pesanti perdite - si legge in una nota del portavoce - Guterres ribadisce il suo appello urgente per un cessate il fuoco umanitario immediato e per il rilascio di tutti gli ostaggi'.

Hamas ha incolpato Israele per gli spari ad un veicolo dell'Onu nei pressi del valico di Rafah nel sud della Striscia. Lo riporta Haaretz. "Israele - ha detto la fazione - ha ucciso due cittadini stranieri (un uomo e una donna) che stavano viaggiando su un veicolo con la bandiera delle Nazioni Unite e segni identificativi. Israele e gli Usa portano la responsabilità di mettere in pericolo i team stranieri a Gaza e per i crimini di guerra e i danni intenzionali a loro".

"O noi, Israele, o loro, i mostri di Hamas". Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu nella cerimonia principale per il Giorno dei caduti (Yom HaZikaron) sul Monte Herzl a Gerusalemme. La guerra a Gaza - ha aggiunto - "è una scelta tra la libertà e la prosperità contro la disperazione, l'assassinio, la violenza, lo stupro". "Siamo determinati - ha proseguito - a vincere questa battaglia. La nostra Guerra d'indipendenza non è ancora finita. Continua in questi giorni".

Intanto il governo di Hamas denuncia: ' Il sistema sanitario a Gaza è "a poche ore dal collasso" per mancanza di carburante.

Per i raid israeliani a Gaza i morti sono oramai più di 35mila, secondo i dati diffusi dal ministero della sanità di Hamas. E il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha denunciato che a cadere negli attacchi dell'Idf nella Striscia sono stati "più civili che terroristi". Intanto l'Egitto e la Libia hanno annunciato che affiancheranno il Sudafrica nell'accusa di "genocidio" dei palestinesi presentata all'Aja contro Israele.

Report palestinesi hanno riferito di un veicolo dell'Onu è stato colpito da una sparatoria vicino il valico di Rafah a sud di Gaza. Lo ha riportato Haaretz. Un'indagine preliminare dell'Idf, citata da Haaretz, ha rivelato che una persona è stata uccisa e un'altra gravemente ferita durante una sparatoria contro un veicolo dell'Onu vicino il valico di Rafah. L'Idf, ha aggiunto Haaretz, sta accertando le circostanze del fatto e non è chiaro se a sparare siano stati i soldati israeliani .

Il Cairo, sempre più preoccupato dalle mosse israeliane al confine di Rafah, ha motivato la scelta "alla luce del peggioramento della gravità e della portata degli attacchi contro i civili palestinesi". Israele, ha spiegato Blinken in un'intervista alla Cbs - ricordando il suo Rapporto presentato nei giorni scorsi al Congresso Usa -, ha "la conoscenza e gli strumenti per ridurre i danni ai civili nelle sue operazioni militari". Tuttavia - ha sottolineato - "i risultati sul terreno, incluso l'elevato numero di vittime civili, sollevano sostanziali dubbi sul fatto che l'Idf li abbia usati in modo efficace in tutti i casi".

Secondo il bilancio fornito dalla fazione islamica, i morti dall'attacco del 7 ottobre e l'avvio della guerra nella Striscia sono arrivati a 35.034 mentre i feriti sono 78.755: dati tuttavia contestati da Israele perché non distinguono tra civili e miliziani e non rivelano quante siano le vittime provocate dai razzi dai gruppi armati palestinesi ricaduti all'interno della Striscia. Il segretario di Stato ha poi sottolineato che gli Usa "non hanno ancora visto" un "piano chiaro e credibile" per proteggere i civili a Rafah, come richiesto più volte da Washington. Ma ha precisato che sul blocco delle armi allo Stato ebraico - minacciato dal presidente Joe Biden in caso di attacco alla città - "al momento l'unica" consegna rinviata sono le "bombe ad alta carica perché ci sono trattative in corso con Israele, dato l'impatto che queste armi potrebbero avere se usate in aree densamente popolate".

Hamas ha invece attaccato direttamente Biden per aver sostenuto che un cessate il fuoco ci sarebbe "domani" se venissero liberati i circa 130 ostaggi israeliani ancora trattenuti a Gaza. Frasi che per Hamas rappresentano "una battuta di arresto rispetto ai risultati dell'ultimo round di negoziati, che avevano portato al consenso del movimento sulla proposta avanzata dai mediatori". In visita alla comunità ebraica al Ghetto di Roma, anche il sindaco di New York, il democratico Eric Adams, ha assicurato che "la vostra battaglia è anche la nostra battaglia", e cioè che "bisogna riportare a casa gli ostaggi e distruggere Hamas".

Sul campo l'Idf sta portando avanti l'operazione a Rafah sia al valico sia nella parte orientale della città - anche alla ricerca dei rapiti -, mentre i combattimenti sono tornati anche al nord e al centro della Striscia dove Hamas sta tentando di riorganizzarsi. A Jabalya - dopo gli appelli all'evacuazione "temporanea" della popolazione della zona - l'operazione è stata avviata la scorsa notte per contrastare i tentativi di Hamas di "rimettere in piedi la sua struttura terroristica e operativa".

Fonti dal lato egiziano del valico di Rafah tra Egitto e Striscia di Gaza fanno sapere che il rumore delle esplosioni degli attacchi israeliani sul lato palestinese è stato molto forte stanotte, tanto da essere udito a fino a circa 30 chilometri di distanza all'interno del Sinai.

"Il suono è stato incessante fino all'alba, si sentiva anche il rumore delle case che crollavano, poi è tornata la calma, mentre i due valichi di Rafah e Kerem Salem restano chiusi al passaggio di aiuti per la popolazione di Gaza e ai feriti in uscita", hanno riferito testimoni diretti e corrispondenti della stampa egiziana.

In mattinata, in una calma irreale dal lato egiziano di Rafah, numerosi camion di aiuti umanitari si sono rimessi in coda davanti al terminal sperando di passare.

Lo stesso sta avvenendo a Zeitun sempre nel nord, dove ci sono stati numerosi scontri ravvicinati. Complessivamente nelle ultime 24 ore - secondo il portavoce militare - "sono stati colpiti e distrutti oltre 150 obiettivi" delle fazioni armate in tutta la Striscia. Mentre non si esaurisce il lancio dei razzi da Gaza contro le comunità israeliane a ridosso dell'enclave palestinese, compreso il valico di Kerem Shalom dove sono sottoposti ai controlli di sicurezza i camion degli aiuti umanitari destinati alla Striscia: altri due sono stati lanciati nelle ultime ore.

'Piu' di 1.000 membri di Hamas' sono ricoverati in ospedali in Turchia per essere curati. Lo ha annunciato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

