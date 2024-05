Ufficio Netanyahu, 'operazione Rafah non dipende da nulla'

"L'operazione a Rafah non dipende da nulla". Lo ha detto, in riferimento all'incontro con il segretario di stato Usa Antony Blinken, l'ufficio di Benyamin Netanyahu al Times of Israel confermando che l'azione "avverrà".

"Il premier - ha aggiunto - lo ha detto chiaramente al segretario di stato Usa Antony Blinken". Un'altra fonte israeliana, riferita sempre da Times of Israel, ha fatto sapere che Netanyahu ha chiarito a Blinken che Israele "è interessato ad un accordo e al tempo stesso a rovesciare Hamas".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA