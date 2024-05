Blinken, 'non ci fermeremo finché gli ostaggi non torneranno'

"Non ci fermeremo finché non vi riunirete ai vostri cari, quindi per favore siate forti, mantenete la fede, saremo con voi ogni singolo giorno finché non avremo portato a termine tutto questo". Lo ha detto il segretario di stato Usa Antony Blinken incontrando fuori dal suo albergo a Tel Aviv le decine di persone che stavano manifestando a suo favore per il rilascio degli ostaggi. "Non ci arresteremo finchè ogni uomo, donna, soldati, civile non sia tornato a casa", ha detto Blinken che ha poi ribadito: "sul tavolo delle trattative c'è una proposta molto intelligente, Hamas deve dire sì. E' necessario che venga realizzata".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA