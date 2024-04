Frammento di missile iraniano trovato nel deserto israeliano

Un grosso frammento di un missile iraniano, lanciato verso Israele, è stato scoperto casualmente da un gruppo di turisti in una zona desertica nel sud di Israele. Lo riferisce la Tass, citando un rapporto dell'Idf.

Il missile scoperto era del tipo "superficie-superficie" e sarebbe stato intercettato dalla difesa aerea israeliana durante l'attacco iraniano. A scoprirlo alcuni giorni fa un gruppo di escursionisti durante un viaggio nei pressi della città di Arad, nel deserto della Giudea, 25 km a ovest del Mar Morto.

Per recuperare il frammento è stato coinvolto un elicottero da trasporto militare dell'aeronautica israeliana. Ora sarà esaminato da specialisti del servizio antincendio e di salvataggio. I militari hanno ricordato che le persone non dovrebbero mai avvicinarsi o toccare i frammenti dei missili, perché possono comunque rappresentare una minaccia per la vita, e hanno esortato le persone a chiamare immediatamente la polizia se tali frammenti vengono scoperti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA