Argentina chiede arresto ministro Iran per attentato del 1994

Il governo dell'Argentina ha chiesto l'arresto internazionale del ministro degli Interni iraniano Ahmad Vahidi, attualmente in visita ufficiale in Pakistan e Sri Lanka.

Vahidi à considerato dalla giustizia argentina tra i responsabili dell'attentato del 1994 alla mutualità ebraica Amia di Buenos Aires, in cui morirono 85 persone.

Il governo argentino afferma in un comunicato di aver chiesto e ottenuto dall'Interpol l'emissione di una 'circolare rossa' e di aver sollecitato ai governi di Islamabad e di Colombo gli arresti preventivi con fini di estradizione nei confronti del ministro iraniano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA