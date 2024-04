Gaza, finora 210 corpi nel cortile dell'ospedale di Khan Yunis

Le autorità palestinesi di protezione civile nella Striscia di Gaza hanno dichiarato lunedì di aver esumato 210 corpi da un cimitero improvvisato all'interno dell'ospedale principale della città meridionale di Khan Younis.

Secondo il Guardian, che cita l'Ap, quest'area funeraria dell'ospedale Nasser è stata costruita quando le forze israeliane assediavano la struttura il mese scorso.

In quella fase non si potevano seppellire i morti in un cimitero: sono quindi state scavate tombe nel cortile dell'ospedale, ha detto la protezione civile.

In un comunicato, il dipartimento ha affermato che da venerdì sono stati recuperati un totale di 210 corpi nel cortile dell'ospedale.

Alcuni appartenevano a persone uccise durante l'assedio dell'ospedale. Altre sono state uccise quando le forze israeliane hanno fatto irruzione nell'ospedale, sempre il mese scorso, hanno detto queste fonti.

Dopo che i militari si sono ritirati da Khan Yunis all'inizio di questo mese, i residenti sono tornati sul posto alla ricerca dei corpi dei loro cari con l'obiettivo di seppellirli in tombe permanenti altrove.



