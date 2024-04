'Israele si prepara a un attacco dell'Iran in 24-48 ore'

Israele si sta preparando a un attacco diretto dall'Iran nelle prossime 24-48 ore. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali l'attacco colpirà il territorio di Israele.

Durante un attacco israeliano è stato ucciso il capo della polizia del campo di Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza. Lo riferiscono funzionari sanitari palestinesi citati da Al Jazeera. La vittima è Rudwan Rudwan, che - secondo Hamas - era anche incaricato di supervisionare la protezione dei convogli umanitari nelle aree settentrionali di Gaza.

Esercito Usa distrugge missile balistico sul mar Rosso

Le forze del Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) hanno distrutto un missile balistico antinave lanciato dallo Yemen sul Mar Rosso dalle aree controllate dai terroristi Houthi. Non sono stati segnalati feriti o danni alle navi in transito. "Queste azioni - si legge in un post su X - sono intraprese per proteggere la libertà di navigazione e rendere le acque internazionali più sicure per le navi mercantili, degli Stati Uniti e della coalizione".

