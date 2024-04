Pronti per un attacco islamista, sono quattro i minori arrestati in Germania

Quattro minorenni sono stati arrestati nella Germania occidentale perché sospettati di pianificare "un attacco islamista". Lo riferisce la Procura. I quattro, tre ragazzi e una ragazza, di età compresa tra i 15 e i 16 anni, sono "fortemente sospettati di pianificare un attacco terroristico di matrice islamica", ha dichiarato la procura in un comunicato.

I mandati di arresto riguardano i primi tre giovani, due ragazze di 15 e 16 anni e un ragazzo di 15 anni della Renania Settentrionale-Vestfalia (nord-ovest), sospettati di aver "pianificato un attacco terroristico con motivazioni islamiste e di aver ammesso di essere pronti a commetterlo", secondo un comunicato della Procura di Düsseldorf (ovest).

Ore dopo, la procura di Stoccarda ha reso noto che è stato arrestato anche un quarto ragazzino, di 16 anni "con il sospetto che stesse preparando un grave reato che mette in pericolo lo Stato".

Nell'ambito dell'indagine, fonti della sicurezza citate dall'agenzia Dpa riferiscono che alcuni adolescenti si sarebbero scambiati informazioni sui loro piani terroristici tramite una chat di gruppo: non sembra che fossero stati definiti piani d'attacco concreti con data e luogo specifici, ma si sarebbe discusso di possibili attacchi a Dortmund, Dusseldorf e Colonia, contemplando l'uso di coltelli e bombe molotov contro persone in

chiese o agenti di polizia nelle stazioni.

Durante perquisizioni, ai giovani sono stati sequestrati una machete e un pugnale, ma non sono stati trovati indizi sulla fabbricazione di ordigni incendiari. Il padre di uno dei sospetti di Dusseldorf era già noto per aver raccolto donazioni per l'Isis.

In Germania influencer islamisti stanno puntando in modo particolare sui giovani, anche ragazze, i quali probabilmente non hanno una piena consapevolezza delle atrocità commesse dall'Isis in Siria e Iraq fino al 2015 a causa della loro giovane età. A novembre, due giovani di 15 e 16 anni erano stati arrestati nella Nrw e in Brandeburgo perché sospettati di terrorismo e comunque accusati di simpatizzare con lo Stato Islamico e di aver pianificato un attacco a un mercato natalizio.

