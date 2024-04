Tajani in contatto con le ambasciate in Medio Oriente

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha avuto oggi conversazioni telefoniche con gli ambasciatori d'Italia a Tel Aviv, Beirut e Teheran, e con il console a Gerusalemme. Il ministero degli Esteri ha rinnovato a tutti i cittadini italiani la richiesta di evitare viaggi non essenziali e ha verificato i collegamenti con i cittadini residenti o attualmente nella regione. Le ambasciate hanno predisposto ulteriori misure per rafforzare la protezione del personale, dei connazionali e delle sedi.

Tajani sente il suo omologo iraniano, appello alla moderazione

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha parlato al telefono con l'omologo iraniano Hossein Amir-Ambdollahian, sullo sfondo delle rinnovate tensioni in Medio Oriente dopo l'attacco al consolato di Teheran a Damasco.

Nel colloquio, a quanto si apprende, Tajani ha rivolto un forte appello alla moderazione all'Iran, sottolineando che una rappresaglia contro Israele provocherebbe una contro reazione dello Stato ebraico. E questo potrebbe innescare un conflitto ancora più largo e pericoloso per tutti gli stati della regione. L'Italia chiede all'Iran di lavorare al contrario per ridurre la tensione e tornare al confronto politico.

La telefonata di Tajani si inserisce nello sforzo in atto a livello internazionale per evitare l'allargamento del conflitto in Medio Oriente dopo l'attacco subito dalla sede consolare iraniana a Damasco. In tale quadro, vari ministri della regione (Arabia Saudita, Emirati, Qatar, Iraq e Turchia) hanno avuto colloqui telefonici con il collega iraniano, così come alcuni ministri europei e occidentali.

Da ultimi il britannico David Cameron, l'australiana Penelope Ying-Yen Wong e la tedesca Annalena Baerbock, che hanno rivolto un forte richiamo alla moderazione. Anche gli Stati Uniti hanno trasmesso un ulteriore messaggio di dissuasione a Teheran, tramite l'Oman, in occasione della visita di Amir-Abdollahian nel sultanato.



"Lunga telefonata con il ministro degli Esteri dell'Iran sul Medio Oriente. Ribadita la posizione del Governo in favore della pace e per la de-escalation. Ho esortato Teheran alla moderazione. Confermata la necessità di garantire l'incolumità delle forze militari italiane in Libano e delle nostre navi mercantili nel Mar Rosso". Lo scrive su X Tajani.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA