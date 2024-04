Iran, 'gli eserciti islamici si coalizzino contro Israele'

"L'unico modo per combattere i sionisti è formare una coalizione di eserciti islamici". Lo ha detto il comandante della Marina delle Guardie rivoluzionarie iraniane, Alireza Tangsiri. "I sionisti hanno fallito nella battaglia di Gaza perché non sono riusciti a sconfiggere Hamas o a liberare gli ostaggi israeliani", ha aggiunto, citato dalla Tv di Stato.

L'Iran non attaccherà direttamente Israele ma colpirà attraverso forze iraniane nella regione: lo hanno detto alla Cnn due fonti vicine all'intelligence americana sulla questione, che sostengono Teheran ha esortato molti dei suoi gruppi di miliziani a lanciare simultaneamente un attacco su larga scala contro Israele, usando droni e missili, che potrebbero attaccare già questa settimana. Teheran teme una drammatica escalation dei combattimenti, dicono le fonti, e non vuole dare agli Stati Uniti o ai suoi alleati una scusa per attaccare direttamente l'Iran.

"I paesi occidentali dovrebbero cambiare il loro comportamento e mostrare la loro opposizione ai crimini israeliani". Lo ha detto il ministro degli Interni iraniano Ahmad Vahidi.

"Il genocidio e il crimine contro l'umanità del regime sionista rappresentano la civiltà occidentale, perché gli stati occidentali sostengono il regime con tutte le loro forze e le loro energia. Un tale sostegno, che rende questi paesi complici dei crimini israeliani, è sorprendente", ha aggiunto, citato dai media locali, concludendo che "i palestinesi hanno rivelato il vero volto della civiltà occidentale attraverso la loro fermezza contro Israele".

