Una fregata tedesca respinge un primo attacco degli Houthi

La fregata tedesca "Hessen", dislocata nel Mar Rosso per proteggere le navi mercantili, ha respinto "per la prima volta" un attacco delle milizie Houthi che operano nello Yemen. Lo riferisce l'agenzia Dpa precisando che la nave, inquadrata nella missione militare dell'Ue "Aspides", ha abbattuto due droni "in rapida successione" ieri sera.

Si è trattato del primo utilizzo di armi da parte della Marina tedesca nella missione, iniziata venerdì e considerata, aggiunge l'agenzia, quella marittima più pericolosa nella storia della Bundeswehr, le attuali Forze armate tedesche.

