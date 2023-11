Rispondendo ad una domanda sul perche' non denuncia come crimini di guerra gli attacchi di Israele alle scuole Unrwa, il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres ha spiegato di non avere il mandato per classificare tali atti, ma è chiaro che migliaia di bambini sono stati uccisi in poche settimane e "stiamo assistendo a un'uccisione di civili che non ha eguali ed e' senza precedenti in qualsiasi conflitto da quando sono Segretario Generale".





