Iran: Khamenei, 'il mondo islamico aiuti il popolo palestinese'

"Tutti nel mondo islamico hanno il dovere di aiutare il popolo palestinese": lo ha detto oggi il leader iraniano Ali Khamenei, in un incontro con il leader del Movimento islamico in Nigeria, Sheikh Ibrahim Zakzaky.

"Il crescente potere dell'Islam nel mondo, nonostante i numerosi complotti, è il risultato degli sforzi dei musulmani", ha detto Khamenei. "Oggi, uno degli indicatori del potere dell'Islam è ciò che sta accadendo in Palestina", ha aggiunto.

Secondo la televisione di Stato, il leader iraniano ha sottolineato che nonostante l'attuale situazione ferisca i cuori umani, essa dimostra l'incredibile potere dell'Islam in Palestina. "Con la grazia di Dio, l'attuale mossa, che è stata avviata in Palestina, continuerà e porterà alla piena vittoria dei palestinesi", ha sottolineato.



