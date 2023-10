Hamas, liberata una donna e due bambini

Hamas afferma di aver liberato una donna e suoi due bambini, stando ad un comunicato. "Una colona israeliana e i suoi due figli sono stati rilasciati dopo essere stati detenuti durante gli scontri", hanno detto in una nota le Brigate Ezzedine al-Qassam, braccio armato di Hamas.

Alcuni media israeliani hanno poi smentito la liberazione. In un video trasmesso successivamente da Al-Aqsa Tv, il canale del gruppo islamico, si vedono una donna in camicia blu con due bambini e tre uomini armati che si allontanano da una zona con filo spinato che sembra essere la recinzione eretta da Israele attorno alla Striscia di Gaza. Secondo la televisione pubblica israeliana, queste immagini mostrano persone che "non sono mai state portate a Gaza". La stampa locale spiega che si tratta di Avital Aladjem, una residente del kibbutz Holit che, secondo quanto raccontato in una serie di interviste, sabato era stata portata con la forza, insieme ai due figli di un vicino, da uomini di Hamas fino alla zona di frontiera tra Israele e la Striscia di Gaza. La signora Aladjem ha raccontato che i suoi rapitori l'hanno poi lasciata libera di andarsene con i piccoli.





