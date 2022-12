Iran, studenti protestano in tutto il Paese, botte e arresti

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - Secondo i post sui social network, gli studenti di diverse Università in Iran e di molte facoltà a Teheran, hanno organizzato manifestazioni in concomitanza con la Giornata dello studente: le immagini mostrano attacchi da parte delle forze di sicurezza e "un certo numero di loro insanguinati", come riporta Bbc Persia.

Secondo il canale Student Trade Union Council, all'Università di Teheran, gli studenti sono stati "attaccati dalle forze di sicurezza guidate da Hossein Izdiyar", un giovane di nome Mohammad Shabaati è stato "rapito dalle forze di sicurezza". Tre studenti dell'Università Khwaja Nasiruddin Tusi sono stati arrestati. (ANSA).