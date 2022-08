Gaza, 8 morti in due attacchi

(ANSAmed) - GAZA, 07 AGO - Otto palestinesi, diversi dei quali bambini, sono rimasti uccisi stasera nella striscia di Gaza in due attacchi separati dell'aviazione israeliana, secondo quanto afferma l'agenzia di stampa palestinese Maan. Israele finora non ha fatto commenti. Secondo Maan, un raid nella zona di Faluja ha provocato cinque morti, e altri tre palestinesi sono rimasti uccisi nell'attacco ad un'automobile a Gaza City.

Il bilancio aggiornato del ministero della sanità di Gaza parla di 36 morti e di 311 feriti dall'inizio delle ostilità: non è chiaro se esso includa anche le ultime vittime. (ANSAmed).