Teheran, colloqui sul nucleare si spostano in Qatar

(ANSA) - TEHERAN, 27 GIU - "Teheran ha scelto Doha per ospitare i colloqui indiretti tra Iran e Stati Uniti sulle questioni rimanenti e sul ripristino dell'accordo sul nucleare, poiché il Qatar è nostro amico": lo ha detto oggi il portavoce del team per il nucleare iraniano, Mohammad Marandi. Lo riferisce l'agenzia di stampa Isna.

"Tenere i colloqui non significa ripristinare l'accordo sul nucleare, perché l'Iran insiste sulla revoca delle sanzioni e delle garanzie accettabili e gli americani non hanno ancora preso le decisioni necessarie", ha aggiunto. (ANSA).