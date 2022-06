Borrell arrivato in Iran per rilanciare accordo su nucleare

(ANSA) - TEHERAN, 25 GIU - L'alto rappresentante per politica estera dell'Ue, Josep Borrell, è arrivato a Teheran, dove cercherà di convincere l'Iran a firmare un accordo nel quadro dei colloqui di Vienna per il rilancio dell'accordo sul nucleare: lo riportano i media iraniani.

Borrell, come è noto, Incontrerà il ministro degli Esteri Hossein Amirabdollahian, secondo il quale Teheran è seriamente intenzionata a raggiungere un accordo attraverso i negoziati.

La visita di Borrell è la terza di un alto funzionario Ue a Teheran, inclusa quella del segretario generale del servizio di azione estera dell'Ue Enrique Mora, dall'interruzione dei colloqui di Vienna a marzo. (ANSA).