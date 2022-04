25 aprile: Zaki, buona festa della Liberazione

(ANSA) - IL CAIRO, 25 APR - Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'università di Bologna sotto processo in Egitto per un articolo controverso dopo aver passato 22 mesi in custodia cautelare, ha augurato su Twitter "A tutte e a tutti buona Festa della Liberazione!" aggiungendo tre hashtag tra cui "#antifascistisempre". (ANSA).