Giorno Memoria: il Diario di Anna Frank, ora in persiano

(ANSAmed) - TEL AVIV, 27 GEN - Il celebre diario di Anna Frank, in una sua versione grafica realizzata negli Stati Uniti, è adesso a disposizione degli iraniani tradotto per la prima volta in persiano. Lo ha detto a Haaretz il regista di origine iraniana naturalizzato canadese Maziar Bahari che ha realizzato la traduzione assieme con il Museo memoriale dell'Olocausto degli Stati Uniti (Ushmm). Il suo obiettivo, ha spiegato in una intervista rilasciata in occasione del Giorno della Memoria, è di combattere il negazionismo della Shoah da parte delle autorità di Teheran.

Questo romanzo grafico, ha aggiunto, rientra in una iniziativa più vasta denominata 'Pogetto Sardari' che include la divulgazione in idioma farsi di una mole di materiale educativo relativo alla Shoah a beneficio della nuova generazione degli iraniani che poco conoscono l'argomento. (ANSAmed).