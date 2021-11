Gerusalemme, piani per nuovo quartiere oltre linea pre-1967

(ANSA) - TEL AVIV, 25 NOV - La Commissione edilizia di Gerusalemme ha approvato i piani iniziali per la costruzione di un nuovo quartiere a nord della città oltre le linee armistiziali pre 1967 con circa 9 mila case destinate in larga parte alla popolazione ebrea ortodossa. Il luogo è quello del vecchio aeroporto di Atarot, un tempo scalo di Gerusalemme, stretto tra il sobborgo palestinese di Kafr Akab e il campo profughi di Qalandiya proprio a ridosso di Ramallah, capitale amministrativa della Cisgiordania. Il sito - l'aeroporto fu chiuso definitivamente nel 2000 dopo lo scoppio della Seconda Intifada - fu indicato da Trump nel suo 'Piano del secolo' come zona destinata al settore turistico palestinese. Già nei giorni scorsi, in previsione della decisione, una delegazione di diplomatici della Ue presso l'Autorità nazionale palestinese (Anp) ha visitato il luogo e il rappresentante dell'Europa Sven Kuhn von Burgsdorff ha denunciato che la mossa della Commissione edilizia di Gerusalemme - ancora ai primi passi - "mette in pericolo la Soluzione a 2 Stati" e separa Gerusalemme dalla Cisgiordania.

Il piano deve ancora passare successive approvazioni per poi essere eventualmente attuato. (ANSA).