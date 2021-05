Gerusalemme: Ue, violenze inaccettabili, ora de-escalation

(ANSA) - BRUXELLES, 08 MAG - "Negli ultimi giorni le tensioni e le violenze nella Cisgiordania occupata, in particolare a Gerusalemme Est, sono aumentate pericolosamente. La scorsa notte si sono verificati gravi scontri sulla Spianata delle Moschee che hanno causato molti feriti. La violenza e l'istigazione alla violenza sono inaccettabili e gli autori di ogni parte devono essere ritenuti responsabili". Così in una nota il portavoce del servizio di azione esterna della Ue, l'ufficio dell'Alto rappresentante Josep Borrell. "L'Unione europea invita le autorità ad agire con urgenza per allentare le attuali tensioni a Gerusalemme", prosegue la nota. (ANSA).