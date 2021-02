Siria: attacco aereo Usa contro gruppo filo Iran

(ANSA) - WASHINGTON, FEB 25 - Gli Usa hanno compiuto un attacco aereo, il primo da quando si è insediato Joe Biden, contro una struttura legata ad una milizia filo iraniana in Siria, dopo tre separati attacchi missilistici contro le forze americane in Iraq. Lo riferiscono i media Usa, citando fonti del Pentagono. Lo strike, ordinato dal presidente, era volto a danneggiare la capacità della milizia di condurre altri attacchi in futuro. (ANSA).