Israele: Netanyahu si vaccina in diretta tv

(ANSA) - TEL AVIV, 19 DIC - Il premier Benyamin Netanyahu si è appena vaccinato contro il Covid in diretta tv dall'ospedale Tel Hashomer di Tel Aviv. "Credo in questo vaccino. Possiamo uscire dalla pandemia insieme. E' un giorno importante per Israele. Tutti devono vaccinarsi e il mio è un esempio personale", ha detto poco prima che venisse immunizzato con il preparato della Pfizer. Il premier era insieme al ministro della Salute Yuli Edlstein, anche lui sottoposto a vaccinazione.

L'operazione è stata chiamata "date una spalla", equivalente in ebraico di "date una mano". (ANSA).