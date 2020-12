Italia a Iran, non uccidete Djalali

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - Su richiesta del Ministro Di Maio, il Segretario Generale, Ambasciatore Elisabetta Belloni, ha espresso all'Ambasciatore dell'Iran in Italia la forte preoccupazione del Governo e dell'opinione pubblica italiani per la notizia della decisione di dare seguito alla condanna a morte in Iran del dott. Ahmadreza Djalali. Lo rende noto la Farnesina.

Belloni, ricordando l'impegno dell'Italia per una moratoria globale della pena capitale, ha fatto appello alle Autorità iraniane affinché desistano dall'esecuzione della condanna.

L'Italia continuerà a seguire attentamente il caso di Djalali, in stretto coordinamento con i partner europei. (ANSA).