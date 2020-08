Israele: due razzi lanciati da Gaza, cresce la tensione

Cresce la tensione al confine con Gaza. Dopo il lancio di due razzi - e palloni incendiari durante il giorno - dalla Striscia verso le comunità israeliane a ridosso di Gaza, l'aviazione israeliana in risposta ha colpito a due riprese obiettivi di Hamas nel sud dell'enclave palestinese. Tra questi - ha fatto sapere il portavoce militare - una struttura militare usata per lo stoccaggio di munizioni per i razzi. Non si hanno notizie di vittime al momento. I due razzi lanciati da Gaza sono stati entrambi intercettati dall'Iron Dome, il sistema di difesa antimissili israeliano, ma le schegge di uno, hanno riferito i media, sono ricadute su una casa di Sderot i cui vetri infranti hanno ferito leggermente un uomo.

Il lancio da Gaza durante la nottata ha attivato le sirene di allarme nelle zone israeliane costringendo gli abitanti a correre nei rifugi. Sempre durante la notte sono ripresi - non succedeva da mesi - i disordini lungo la barriera difensiva con Israele con tiro, secondo il portavoce militare - di ordigni esplosivi contro i soldati. Nella risposta - hanno riferito i media - sono stati feriti 5 palestinesi. (ANSA).