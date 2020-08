Beirut, esercito sgombera ministero degli Esteri

(ANSA) - BEIRUT, 08 AGO - L'esercito libanese ha sgomberato in serata la sede del ministero degli Esteri a Beirut da un gruppo di manifestanti che lo aveva occupato, hanno riferito corrispondenti dell'Afp.

I manifestanti, guidati da ufficiali dell'esercito in pensione, avevano preso il controllo dell'edificio, proclamandolo "quartier generale della rivoluzione" durante la manifestazione antigovernativa di oggi a Beirut. L'esercito ha quindi inviato rinforzi per sgomberare l'edificio. (ANSA).