Esercito Israele sventa attacco al confine Siria

L'esercito israeliano ha sventato nella notte scorsa un tentativo di "piazzare ordigni esplosivi" vicino la Linea Alpha lungo il confine tra lo stato ebraico e la Siria. Lo ha detto il portavoce militare secondo cui nell'azione è stata "identificata una squadra di terroristi vicino la barriera di protezione". Soldati israeliani e velivoli dell'aviazione hanno colpito "la squadra di quattro terroristi". Non c'e' conferma ufficiale della loro morte ma i media sostengono che i quattro siano stati uccisi. l portavoce ha poi aggiunto che nell'azione nel nord del Golan non ci sono state vittime israeliane.

Intanto nel nord ovest della Siria si sono verificati scontri armati tra lealisti e insorti nei quali sono morte 16 persone. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui i combattimenti si sono svolti nella regione di Latakia, al confine con quella contesa di Idlib, teatro da marzo di una tregua negoziata da Russia e Turchia.

Secondo l'Osservatorio, 12 combattenti governativi sono morti nell'assalto a una postazione di miliziani qaidisti di Hay'at Tahrir Sham (Hts) nelle montagne di Jabal Akrad. Parallelamente, l'aviazione turca ha aperto il fuoco contro postazioni governative e l'aviazione russa ha invece preso di mira posizioni degli insorti anti-governativi.