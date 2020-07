Coronavirus: Israele, 1.148 casi in 24 ore

(ANSAmed) - TEL AVIV, 12 LUG - Il numero dei casi positivi è cresciuto in Israele di 1.148 unità nelle ultime 24 ore, che rappresentano il 6,4% dei test condotti ieri. Lo ha riferito il ministero della Sanità precisando che di conseguenza il numero complessivo dei casi positivi registrati dall'inizio della pandemia è salito a 38.213.

Al momento 18.940 persone contagiate si trovano in isolamento: 18.430 sono a casa o in alberghi messi a disposizione dalle autorità, mentre altri 510 sono ricoverati in ospedale.

I malati gravi sono 141, e di questi 48 sono in rianimazione.

Il numero dei decessi è intanto salito a 358. (ANSAmed). (ANSA).