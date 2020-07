Coronavirus: in Iran superati i 12 mila morti

(ANSA) - TEHERAN, 8 LUG - Salgono a 248.379 i casi di Covid-19 in Iran, con 2.691 contagi registrati nelle ultimi 24 ore. Le vittime in un giorno sono 153, dopo il record di 200 morti di ieri, per un totale di 12.084 decessi confermati. I ricoverati in terapia intensiva crescono a 3.309, mentre i pazienti guariti diventano 209.463. I test effettuati finora sono 1.872.391. Lo ha riferito nel suo bollettino quotidiano la portavoce del ministero della Salute iraniano, Sima Sadat Lari, spiegando che sono 9 le province attualmente classificate come zone "rosse", cioè ad alto rischio, e che altre 10 sono "in allerta" per un aumento dei malati, tra cui Teheran. (ANSA).