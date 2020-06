Soleimani: Iran, impiccheremo spia Usa

"La condanna a morte di Mahmoud Mousavi Majd, arrestato per spionaggio per conto della Cia e del Mossad, è stata confermata in appello e presto sarà impiccato".

Lo ha reso noto il portavoce della magistratura iraniana Gholamhossein Esmaili in conferenza stampa. "Mousavi Majd - ha aggiunto - ha tra le altre cose passato informazioni a Cia e Mossad su dove si trovasse il generale Ghassem Soleimani.

Informazioni che avevano permesso il suo assassinio da parte degli Stati Uniti".