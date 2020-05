Coronavirus: Isreale, 18 casi in 24 ore

(ANSAmed) - TEL AVIV, 22 MAG - Diciotto nuovi casi positivi di coronavirus sono stati registrati in Israele nell'ultima giornata. Secondo dati forniti la scorsa notte dal ministero della Sanità, i casi positivi sono saliti da 16.665 a 16.683, mentre le guarigioni, nello stesso lasso di tempo, sono cresciute da 13.574 a 13.724. I decessi sono rimasti invariati (279) mentre i malati sono scesi a 2.680, 137 dei quali ricoverati in ospedali.

In due asili nido nel centro di Israele si sono intanto verificati alcuni casi di contagio. Un responsabile del ministero della Sanità ha giustificato la loro graduale riapertura iniziata due settimane fa e ha commentato che non era possibile tenere chiusi ad oltranza gli asili nido in tutto il territorio israeliano. Il ministero ha ribadito la necessità di mantenere la massima igiene fra i bambini e ha anticipato che in merito si faranno test più estesi.