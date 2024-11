Ucraina, attacchi missilistici russi sui siti energetici. Regioni in blackout

L'aeronautica ucraina ha emesso un allarme aereo nazionale, segnalando attacchi missilistici contro diverse regioni. "L'allarme aereo è stato dichiarato in tutta l'Ucraina a causa della minaccia missilistica", ha annunciato su Telegram, sottolineando che i missili hanno preso di mira soprattutto le regioni di Odessa, Kherson e Mykolaiv

Il gestore della rete elettrica ucraina Ukrenergo ha attivato programmi di emergenza di interruzione di corrente nel Paese a causa di un massiccio attacco missilistico russo sulle infrastrutture energetiche nazionali, ha reso noto il fornitore di energia elettrica per la regione di Kiev, Dtek Kyivski Rehionalni Elektromerezhi, riportano i media locali. "In conformità con l'ordine di Ukrenergo, sono state introdotte interruzioni di corrente di emergenza. I normali programmi di interruzione di corrente non sono in vigore", si legge in una nota. Gli utenti sono invitati a risparmiare elettricità per contribuire a stabilizzare la rete. 'Il settore energetico e' ancora una volta sotto un massiccio attacco da parte del nemico. In tutta l'Ucraina si stanno verificando attacchi agli impianti energetici. L'operatore del sistema di trasmissione Ukrenergo ha urgentemente attuato interruzioni di corrente di emergenza', ha scritto su Facebook il ministro ucraino dell'Energia, German Galushchenko. L'aeronautica ucraina ha emesso un allarme aereo nazionale, segnalando attacchi missilistici contro diverse regioni. "L'allarme aereo è stato dichiarato in tutta l'Ucraina a causa della minaccia missilistica", ha annunciato su Telegram, sottolineando che i missili hanno preso di mira soprattutto le regioni di Odessa, Kherson e Mykolaiv. Il ministro ha aggiunto che l'entita' dei danni verra' valutata non appena le condizioni di sicurezza lo consentiranno, riporta Ukrinform.

Centinaia di migliaia di famiglie ucraine sono oggi senza elettricità a causa del massiccio attacco missilistico russo contro le infrastrutture energetiche del Paese: lo hanno reso noto funzionari regionali. "Attualmente, 523.000 utenti nella regione di Leopoli sono senza elettricità", ha affermato sui social media il capo regionale Maksym Kozytskyi. Nelle regioni nord-occidentali di Rivne e Volinia sono senza corrente elettrica rispettivamente 280.000 e 215.000 utenti.

Le unità di difesa aerea russe hanno respinto un massiccio attacco di droni ucraini nella regione di Krasnodar, nel sud della Russia. Lo ha riferito - come riporta la Tass - il governatore Veniamin Kondratyev su Telegram: "Oggi le nostre difese aeree hanno sventato un altro tentativo di attacco terroristico nella regione di Krasnodar. Due comuni sono stati presi di mira durante un massiccio attacco di droni. Nella città di Slavyansk-on-Kuban, frammenti di droni sono caduti vicino a una casa. Le finestre dell'edificio sono state distrutte. Purtroppo, la proprietaria della casa è rimasta ferita", ha precisato il governatore.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA