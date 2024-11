Kiev, 'droni russi su Odessa, un morto e 13 feriti'

Almeno una donna è morta e 13 persone sono rimaste ferite in seguito all'attacco russo della notte scorsa su Odessa, nell'Ucraina meridionale: lo ha reso noto su Telegram la Procura regionale, riporta Ukrinform. "Secondo l'indagine le forze armate russe hanno effettuato un massiccio attacco utilizzando droni su Odessa e nei suoi sobborghi - si legge in un comunicato -. Come risultato dell'attacco, un residente locale, una donna, è stata uccisa e 13 persone sono rimaste ferite, tra cui un bambino di 4 anni e un ragazzo di 16 anni".

Un uomo è rimasto ferito la notte scorsa a Nikopol, nell'Ucraina centro-orientale, in seguito a un attacco russo con lanciamissili Grad: lo ha reso noto su Telegram il capo del Consiglio di difesa di Kryvyi Rih, Oleksandr Vilkul. "Nel distretto di Nikopol, il nemico ha attaccato con Mlrs Grad - si legge nel messaggio -. Un uomo di 50 anni è rimasto ferito. Un'azienda industriale è stata danneggiata".

Le difese aeree russe hanno abbattuto la notte scorsa 50 droni ucraini su sette regioni del Paese: lo ha reso noto su Telegram il ministero della Difesa di Mosca, come riporta la Tass. Ventotto droni sono stati distrutti nella regione di Bryansk, 12 nella regione di Kursk, quattro nella regione di Novgorod, due sul territorio della regione di Smolensk, altri due su quello della regione di Tula e un drone ciascuno nelle regioni di Orlov e Tver.



