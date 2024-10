Seul denuncia: 'Kim invia 12.000 soldati per la guerra russa in Ucraina'

La Corea Nord ha deciso di inviare quattro brigate per un totale di 12.000 soldati a sostegno della Russia nella sua guerra contro l'Ucraina. Lo riferisce la Yonhap, citando l'intelligence di Seul. Il primo contingente di 1.500 soldati nordcoreani sarebbero già a Vladivostok.

I crescenti legami militari della Corea del Nord con Mosca, compresi i trasferimenti di armi e i dispiegamenti militari in Russia, rappresentano una "significativa minaccia alla sicurezza" della Corea del Sud e non solo, ha dichiarato l'ufficio presidenziale di Seul.

Il crescente sostegno di Pyongyang alla guerra di Mosca in Ucraina è andato "oltre il trasferimento di forniture militari e l'effettivo dispiegamento di truppe" e rappresenta "una significativa minaccia alla sicurezza non solo per il nostro Paese ma anche per la comunità internazionale", ha dichiarato l'ufficio del presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol.

Le forze ucraine intanto hanno riconquistato posizioni nei pressi di Toretsk e a est di Pokrovsk, nell'oblast di Donetsk, mentre i russi sono avanzati in Ucraina nei pressi di Chasiv Yar, a sudest di Pokrovsk, a Kurakhove e nell'oblast russo di Kursk. Lo segnala il think tank statunitense Isw nel suo ultimo aggiornamento sulla guerra in Ucraina.

Secondo l'istituto, le forze ucraine hanno recentemente rivendicato territorio all'interno di Toretsk, mentre le offensive russe persistono nell'area. I filmati pubblicati il 15 ottobre - sostiene Isw - confermano che le truppe ucraine hanno riconquistato posizioni nel cuore della città. Il think tank segnala che le forze russe hanno compiuto recenti avanzamenti a sud-est di Pokrovsk, mentre le forze ucraine si sono spinte in avanti a est della città. Nel frattempo, le truppe russe sono avanzate nell'oblast di Kursk parzialmente occupato dalle forze ucraine.

L'aeronautica di Kiev ha riferito di avere abbattuto 80 droni che i russi hanno lanciato contro l'Ucraina dalla sera del 17 ottobre. Le truppe dell'aeronautica "hanno rilevato e tracciato 135 droni nemici" e "come risultato della battaglia aerea, 80 droni nemici sono stati abbattuti nelle regioni di Odessa, Sumy, Cherkasy, Kiev, Zhytomyr, Kirovohrad, Chernihiv, Poltava, Khmelnytskyi, Rivne, Kharkiv, Kherson, Volyn e Vinnytsia. Quarantaquattro droni russi sono scomparsi dai radar, due sono volati in Bielorussia e fino a 10 Uav nemici si trovano nello spazio aereo dell'Ucraina centrale", scrive l'Aeronautica, sottolineando che "le azioni di combattimento continuano".

