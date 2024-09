Zelensky all'Onu: 'Mosca sta pianificando attacchi agli impianti nucleari'

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parlando all'Assemblea Generale dell'Onu lancia un monito sul "rischio di un incidente nucleare" a Zaporizhzhia, l'impianto ancora oggi occupato dalle forze russe. "Il primo punto della mia formula di pace è sulla sicurezza nucleare, il mondo capisce cosa c'è in ballo", aggiunge, ventilando lo spettro di una nuova Chernobyl. La Russia sta pianificando attacchi alle installazioni nucleari ucraine, secondo fonti di intelligence, ha detto Zelensky.

L'Ucraina "non accetterà mai" un accordo di pace imposto: lo ha detto Zelensky nel suo intervento all'Onu, ribadendo che vuole "una pace reale, giusta, per la mia gente". "Serve la pace, e serve una pace giusta. Troppo al Consiglio di Sicurezza dipende dal potere di veto, quando l'aggressore ha diritto di veto tutto è bloccato, ma nella nostra formula di pace non c'è il potere di veto", ha aggiunto.

Nel suo discorso Zelensky ha denunciato che Vladimir Putin sta cercando modi per "spezzare lo spirito ucraino", anche prendendo di mira l'infrastruttura energetica del suo paese con attacchi russi deliberati alle centrali elettriche ucraine e all'intera rete energetica. "La Russia ha distrutto tutte le nostre centrali termoelettriche e gran parte della nostra capacità idroelettrica. È così che Putin si sta preparando per l'inverno, sperando di tormentare milioni di ucraini... Putin vuole lasciarli al buio e costringere l'Ucraina a soffrire e ad arrendersi".

"L'alternativa alla pace è più sofferenza e più disastri. Voglio una pace reale, giusta, per la mia gente. Chiedo il vostro supporto, a tutti i Paesi: non dividete il mondo, siate Nazioni Unite, e questo ci porterà la pace". Con queste parole il presidente Zelensky ha concluso il suo discorso alla 79esima Assemblea Generale Onu, salutato da un lungo applauso.

La Russia ha avviato un programma di armi in Cina per sviluppare e produrre droni d'attacco a lungo raggio da utilizzare nella guerra contro l'Ucraina. Lo scrive Reuters sul suo sito citando due fonti di un'agenzia di intelligence europea e alcuni documenti. IEMZ Kupol, sussidiaria della società di armi statale russa Almaz-Antey, ha sviluppato e testato in volo un nuovo drone chiamato Garpiya-3 (G3) in Cina con l'aiuto di specialisti locali, secondo uno dei documenti. In un successivo aggiornamento, Kupol ha detto al ministero russo che era in grado di produrre droni su larga scala in una fabbrica in Cina da usare in Ucraina.

"Raggiungeremo la vittoria, non abbiamo dubbi". Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov in un'intervista alla Tass dopo il suo arrivo a New York per partecipare all'Assemblea generale dell'Onu. "Ci siamo veramente uniti di fronte alla guerra che l'Occidente ha scatenato contro di noi per mano degli ucraini", e "l'Occidente deve capire" che questa guerra "sarà persa", ha affermato il capo della diplomazia russa.

Nuovo filmato di minacce a Londra della propaganda russa. Un canale televisivo, Tsargrad ,di proprietà dell'oligarca russo Konstantin Malofeev stretto alleato di Vladimir Putin, ha rilanciato sul suo Telegram una simulazione di un attacco nucleare alla capitale del Regno Unito: un video di 4 minuti che mostrava - riporta il tabloid britannico Express - la dinamica, sottolineando che causerebbe la morte di 850 mila persone e 2 milioni di feriti. Minacce nucleari del Cremlino che - ricorda Express - arrivano mentre il Regno Unito sta valutando la possibilità di consentire all'esercito ucraino di usare i missili Storm Shadow per colpire obiettivi all'interno della Russia. Pubblicato originariamente tre mesi fa, "il video è stato riciclato - conclude - nel tentativo di aumentare la pressione psicologica sul Regno Unito". Malofeev, 50enne stretto alleato di Putin, è un banchiere d'investimento e magnate dei media, anche noto come "l'oligarca ortodosso" per via dei suoi legami con la chiesa russa.

Donald Trump probabilmente non incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in questi giorni in Usa. Lo riporta Politico citando alcune fonti della campagna dell'ex presidente, secondo le quali al momento non è stato programmato alcun faccia a faccia, a differenza di quanto era trapelato in precedenza. Trump si sarebbe irritato per la visita di Zelensky domenica ad una fabbrica di munizioni a Scranton, città natale di Biden in Pennsylvania, in una tappa stile campagna elettorale.

