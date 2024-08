Putin, 'tentato attacco ucraino a una centrale nucleare a Kursk'

Il presidente russo Vladimir Putin ha accusato le truppe ucraine di avere cercato di attaccare la scorsa notte la centrale nucleare della regione di Kursk. Lo riferisce l'agenzia Ria Novosti. "Il nemico ha cercato di bombardare la scorsa notte la centrale nucleare di Kursk", ha detto Putin durante una riunione sulla situazione nelle regioni di confine russe di Kursk, Belgorod e Bryansk.

In precedenza fonti ucraine avevano confermato che la notte scorsa le forze di Kiev hanno colpito i magazzini con armi e carburante presso l'aeroporto militare di Marynivka, nella regione russa di Volgograd: lo riporta Ukrainska Pravda, che cita un anonimo interlocutore nel servizio di sicurezza (Sbu) di Kiev.

L'attacco è stato lanciato da unità dello Sbu insieme alle forze per le operazioni speciali delle forze armate ucraine, precisa la fonte, secondo cui la base di Marynivka viene utilizzata dai russi per bombardare la prima linea in Ucraina. Secondo la fonte ci sono state esplosioni fino a questa mattina nei magazzini colpiti, che contenevano anche bombe teleguidate dell'aeronautica russa.

Il presidente ucraino Zelensky ha riferito inoltre che un altro insediamento nella regione russa di Kursk "è sotto il controllo ucraino". "Ho visitato la zona di confine della regione di Sumy e ha tenuto un incontro con il Comandante in capo (Oleksandr, ndr) Syrsky e il capo dell'Amministrazione militare di Sumy - si legge in unl messaggio su Telegram - Il Comandante in capo ha riferito sulla situazione operativa in tutte le aree di operazioni attive... c'è un altro insediamento sotto il controllo ucraino".

Il ministero della Difesa di Mosca ha detto invece che le truppe russe hanno conquistato un altro villaggio nella regione ucraina di Donetsk, quello di Mezhevoye, in direzione della cittadina di Pokrovsk.

Allarme di Usa e Cina - L'Ambasciata degli Stati Uniti a Kiev ha messo in guardia contro "un aumento del rischio di attacchi notturni e diurni da parte di droni e missili russi in tutta l'Ucraina, in concomitanza con la Giornata dell'Indipendenza dell'Ucraina del 24 agosto". L'allerta, si legge sul sito dell'Ambasciata, si riferisce ai "prossimi giorni e per tutto il fine settimana". L'Ambasciata invita i cittadini americani in Ucraina, tra l'altro, a "monitorare i media locali per gli aggiornamenti, identificare i luoghi di rifugio prima di qualsiasi allarme aereo e ripararsi immediatamente se viene annunciata un'allerta aerea".

Anche l'ambasciata cinese in Ucraina, dopo quella Usa, ha lanciato un avvertimento ai connazionali per una possibile intensificazione dei bombardamenti russi. La sede diplomatica di Pechino ha rinnovato l'invito ai cittadini cinesi a non recarsi in Ucraina, "tenuto conto dell'attuale situazione di sicurezza", e ha detto a quelli che sono presenti di cercare immediatamente riparo in luoghi sicuri quando risuoni l'allarme aereo. Lo riferiscono l'agenzia russa Ria Novosti e altre agenzie internazionali.

Reporter nel mirino - Un procedimento penale è stato aperto intanto dalle autorità di Mosca nei confronti di un giornalista americano e due colleghe ucraine della Cnn per essere entrati illegalmente in Russia al seguito delle truppe d'invasione di Kiev nella regione di Kursk. Lo ha reso noto il servizio d'intelligence interno, Fsb, citato dall'agenzia Ria Novosti. Il reporter americano è Nick Peyton Walsh, le giornaliste ucraine sono Olesya Borovik e Diana Butsko. Si tratta dello stesso provvedimento adottato in precedenza nei confronti degli inviati della Rai Stefania Battistini e Simone Traini.

Oltre 40 località sono state bombardate dalle truppe ucraine con droni e artiglieria nella regione russa frontaliera di Belgorod nelle ultime 24 ore. Lo ha reso noto il governatore, Vyacheslav Gladkov, aggiungendo che cinque civili sono rimasti feriti. I distretti colpiti sono quelli del capoluogo Belgorod e quelli di Borisovsky, Valuysky, Krasnoyaruzhky e Shebekinsky, ha aggiunto Gladkov, citato dalla Tass.

Ucraina: Tajani, da mesi chiediamo a Russia percorso diplomatico

Sul fronte del conflitto che interessa i due Paesi dell'Est, "da mesi chiediamo alla Russia di interrompere la guerra in Ucraina, di avviare una percorso politico e diplomatico. Vorremmo vedere i due Paesi abbandonare le armi e tornare al negoziato. Lo ha detto, in una intervista a 'ilSussidiario.net', il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani in occasione della sua partecipazione al Meeting di Rimini. Quella tra le due nazioni, evidenzia, "dev'essere una trattativa che serva a sancire la fine della guerra e la libertà dell'Ucraina, non la resa di questo Paese a chi lo ha invaso. Ma ripeto, l'Italia vuole che il canale politico e diplomatico sia quello da percorrere per arrivare alla fine del conflitto in Ucraina". Quanto a novità su questo versante, osserva ancora Tajani, "pochi giorni fa sono stato in Svizzera, invitato dal mio collega e amico Cassis: forte della sua tradizione di mediazione, la Svizzera ha provato a mandare avanti dei colloqui diplomatici in cui presto speriamo si possa associare la Russia. Noi - conclude - sosteniamo con forza questa impostazione, innanzitutto all'interno dell'Unione Europea e poi in ogni organismo multilaterale che possa contribuire al negoziato".

