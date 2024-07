Putin minaccia il riavvio della produzione di missili a medio raggio

Il presidente russo Vladimir Putin ha minacciato di riavviare la produzione di armi nucleari a raggio intermedio se gli Stati Uniti confermassero l'intenzione di schierare missili in Germania o altrove in Europa. "Se gli Stati Uniti attueranno tali piani, ci considereremo liberi dalla moratoria unilaterale precedentemente adottata sullo spiegamento di capacità di attacco a medio e corto raggio", ha detto Putin durante un discorso in occasione di una parata navale a San Pietroburgo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA